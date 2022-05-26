Teksas’taki ilkokul saldırganının sosyal medya mesajları ortaya çıktı! Daha önceden uyarı yapmış

Facebook sözcüsü Andy Stone, Ramos'un Facebook'ta saldırıdan sonra fark edilen özel, birebir mesajlar gönderdiğinin ortaya çıktığını belirterek, şirketin yetkililerle saldırıyla ilgili iş birliği yaptığını ifade etti.

Ramos'un geçen hafta aldığı iki AR-15 tipi saldırı silahının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştığı ve bazı kişileri etiketlediği fotoğraf için "yapmak üzereyim" yazdığı belirtildi.