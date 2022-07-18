Teksas’taki okul katliamının suçlusu emniyet güçleri mi? Çarpıcı açıklama

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin rapor yayımlandı. Teksas Temsilciler Meclisi soruşturma komitesi tarafından yayımlanan rapor, silahlı saldırı sırasında emniyet güçlerinin birçok başarısızlığını ortaya koydu.

ÇOK SAYIDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Raporda, "Kötü niyet atfedebileceğimiz kimse yok ama sistemik başarısızlıklar ve dikkat çekici şekilde kötü karar verme tespit ettik." ifadesine yer verildi. Kurbanların ailelerine verilen 77 sayfalık raporun, emniyet güçlerinin olaya geç müdahalesini tamamen aydınlatmadığı bildirildi. Soruşturma komitesi bunu bir ara rapor olarak nitelendirerek çok sayıda soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Raporun bulgularında, Uvalde'deki okul sisteminin, saldırganın ailesinin ve sosyal medya platformlarının başarısızlıkları da detaylandırıldı ancak silahlı adam dışında herhangi bir "kötü adam" belirtilmedi.

POLİSLER SUÇLU MU?

Olay yerine müdahale eden 376 polisten hiçbirinin, silahlı adamın bulunduğu dördüncü sınıfa hemen girmediği ifade edilen raporda, komitenin bunun can kayıplarına sebep olduğuna inandığı aktarıldı.

Raporda, "İhlal sırasında hayatta kalan ve daha sonra hastaneye giderken ölen mağdurlar, kurtarılmak için 73 dakika daha beklemek zorunda kalmasalardı hayatta kalmaları olasıydı." ifadesine yer verildi.

Eyalet temsilcilerinden Dustin Burrows, düzenlediği basın toplantısında, koridordaki veya binadaki polislerin, sınıflarda insanların öldüğünü "bildiğini veya bilmesi gerektiğini" söyledi.

"DAHA FAZLASI YAPILMALIYDI"

Burrows, "Daha fazlasını yapmalı, hızlı davranmalıydılar; kapı kollarını denemeli, pencerelerden girmeye çalışmalı, saldırganın dikkatini dağıtmaya, durumu ele almak için bir şeyler yapmaya çalışmalıydılar." dedi.

Eyalet temsilcilerinden Joe Moody de rapora ilişkin, "Birden fazla sistemik hata olduğunu duymak zor. Kendimize bunun tek bir kişi olduğunu söylemek istiyoruz ama olan bu değil." açıklamasını yaptı.

POLİS ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEDİ Mİ?

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

'TAHRİK ETMEMEK İÇİN'

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.

McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde 21 Haziran'da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede de Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.

Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.