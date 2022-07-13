Teksas’taki okul saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayımlandı

Olayda, 12.50'ye kadar saldırgana herhangi bir müdahalede bulunulmuyor.

Bu görüntülerle Uvalde polisine yönelik olaya geç müdahale ettikleri iddiaları da bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

Söz konusu görüntülerin ardından, sosyal medyada yüzlerce kişi polisin dakikalarca koridorda beklemesini eleştirdi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ ÖNCE AİLELERE İZLETECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

Uvalde polisi, söz konusu görüntüleri 10 Temmuz Pazar günü yayımlayacaklarını duyurmuş, ardından görüntüleri öncelikle kurbanların ailelerine izleteceklerini daha sonra yayımlayacaklarını açıklamıştı.

Teksas Kamu Güvenliği Birimi Direktörü Steven McCraw, söz konusu görüntülerin sızmasını takiben yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu videonun tüm kurbanların ailelerine ve Uvalde toplumuna izletilmeden önce yayımlanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadık. Bu olaydan en çok etkilenen kişiler, bu videoyu ilk görmeyi hak ediyor." yorumunu yaptı.