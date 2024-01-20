Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu’ya büyük şok: Halk istifasını istiyor

"SEÇİM VE YENİ BİR HÜKÜMET İSTİYORUZ"

Soy ismini açıklamak istemeyen Amber, "İsrail hükümetine 'Artık yeter' demek için buradayız. Seçim ve yeni bir hükümet istiyoruz. Bu hükümetin ürettiği güvenlik krizini ve diğer tüm krizleri geride bırakmak istiyoruz." dedi.

İsrail hükümetinin ülkenin güvenliğini öncelemediğini söyleyen Amber, güvenlik bürokrasisinin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu kabul ettiğini ancak Netanyahu'nun bu sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını belirtti.