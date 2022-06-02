Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tel Rıfatlılar dönmek istiyor
Giriş Tarihi: 3.6.2022

Tel Rıfatlılar dönmek istiyor

TERÖR örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat ilçesini işgali sırasında göçe zorladığı Tel Rıfatlılar, ilçelerinin terörden arındırılmasını ve ardından evlerine dönmeyi istiyor. Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/ PKK'lı teröristlerce işgal edilen Halep'in Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki bölgelerden 250 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettirildi. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırındaki Azez ilçesi ve çevresinde kendi imkânlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda 6 yılı aşkın süredir evlerinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tel Rıfatlılar dönmek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA