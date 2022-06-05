Tel Rıfat’ta eve dönüş heyecanı

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'nin Tel Rıfat şehri 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne geçti. Teröristlerin bölgeyi işgal etmesinin ardından Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bine yakın bölge sakini Türkiye'ye ya da Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere doğru göç etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon yapılacağını açıklamasının ardından yıllardır Azez'de zor şartlar altında yaşayan Tel Rıfatlılarda eve dönüş heyecanı başladı.Yıllardır eve dönmenin hayalini kuran Tel Rıfatlılar, "Evimiz, vatanımız, toprağımız yıllardır işgal altında. Rüyalarımızda bile Tel Rıfat'tayız. Artık evimize dönmek istiyoruz" dedi. Suriye'de serbest gazetecilik yapan 24 yaşındaki Muhammed Hamdo Afradi, Türkiye'nin askeri operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Afradi, "Tel Rıfat şehir merkezinde klasik bahçeli yüksek duvarlı çok güzel bir evimiz vardı. Evimizi çok özlüyorum. 6 kişilik bir ailemiz var. Yıllardır zeytin ağaçlarının altında bir çadırda yaşıyoruz. Yazın sıcaktan kışın soğuktan çadırda duramıyoruz. Çok zor bir hayatımız var. PKK/YPG Suriye devriminin düşmanı, bizim düşmanımız. Bize saldırdılar, çok insanımızı öldürdüler. Bizi zorla askere aldılar. Onlarla bir arada yaşama şansımız yoktu. Biz de çıktık. Bugün operasyon olacağı söyleniyor. Evimize kavuşacağımızı düşünmek bile çok güzel. Yıllardır evimize dönmeyi bekliyoruz. Tek dileğimiz toprağımızda huzurlu bir şekilde yaşamak" diye konuştu.PKK/YPG'li teröristler yüzünden yıllardır çadır kamplarda sefalet içinde yaşadıklarını söyleyen 32 yaşındaki Muhammed Alito da, "2016'da bize büyük oyun oynandı. Rusya, Suriye rejimi ve PKK/YPG'li teröristler hep birlikte Tel Rıfat'a saldırdı. Biz de evimizi bırakıp güvenli bölgelere kaçtık. Tel Rıfat ve çevresinde yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Çadırlarda zorluk ve sefalet içine düştü. Ben günlük işlerde çalışarak 15 kişilik iki aileye bakıyorum. Biz Türk ordusuna güveniyoruz. Onlar bizim evimize dönmemiz sağlayacak. Bu operasyona Tel Rıfatlılar olarak destek veriyoruz" dedi.Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde 5'inci operasyon için hazırlık yaparken PKK/YPG'li teröristler de yıllardır işgal altında tuttukları Münbiç ve Tel Rıfat'ta cephe hatlarına, yol güzergâhlarına ve stratejik öneme sahip kamu binalarına mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) döşemeye başladı. Cephe hatlarında iş makineleri ile hendekler kazıp siperler açan teröristler, şehirlerin giriş ve çıkışlarına anti-tank ve anti-personel mayın döşedi.