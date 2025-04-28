Telefonunu almak için Fuji Dağı’na tırmandı

Japonya'nın en yüksek noktası olan 3 bin metre rakımlı Fuji Dağı'na tırmanırken mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir hafta sonra telefonunun da aralarında bulunduğu eşyalarını almak için dağa geri tırmandı. Geçtiğimiz cumartesi günü yüksek rakım yüzünden dağda ikinci kez mahsur kalan öğrenci için bir kez daha kurtarma çalışması düzenlendi. Bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydedildi.