TEM’de karpuz yüklü kamyonla ticari taksi çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılmasının ardından yol tek şerit olarak trafiğe tekrar açıldı. Kazaya karışan takside yolcu olan Mehmet Ay, "Biz normal şeritte ilerliyorduk. Bende nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda taksinin döndüğünü gördüm, araca vurduğunu fark ettim. Sadece o kadarını hatırlıyorum. Taksi kamyonete arkadan vurdu ardından kamyonet takla attı." dedi.