Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:24 Son Güncelleme: 31.10.2021 15:47

Temizlik sırasında buldu! Değeri 2.7 milyon dolar... İHA

Temizlik sırasında evde servet buldu. 70 yaşındakik kadın evinde temizlik yaptığı sırada 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu. Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarlarından eve çok sayıda eşya taşırken, temizlik sırasında söz konusu eşyalardan birinde 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzükle karşılaştı. Değersiz sandığı taşı müzayede evine götüren kadın yüzüğün 34 karatlık bir elmas olduğunu öğrendi.

İngiltere-İskoçya sınırındaki Northumberland bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın temizlik yaparken servet buldu. Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarlarından eve çok sayıda eşya taşırken, temizlik sırasında söz konusu eşyalardan birinde 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzükle karşılaştı.

DEĞERSİZ SANDI,SERVET ÇIKTI Taşın elmas olduğunu fark etmeyen kadın yüzüğü yakınlardaki bir müzayede evine götürmeye karar verdi. Yaşlı kadının değersiz sandığı yüzüğün üzerinde 2.7 milyon dolar değerinde 34 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı. Söz konusu elmas, Elmas Derecelendirme Laboratuvarı tarafından sertifikalandırılarak, incelenmek üzere Belçika'nın Anvers kentine gönderildi.