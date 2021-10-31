Temizlik yaparken servet buldu

İngiltere
-İskoçya
sınırındaki Northumberland
bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki bir kadın, temizlik yaparken 2.7 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon lira) değerinde elmas yüzük buldu. Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarından eve taşıdığı eşyalar arasında temizlik yaparken 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzük fark etti. Taşın elmas olduğunu fark etmeyen kadın, yüzüğü bir müzayede evine götürdü. Yüzüğün üzerinde 2.7 milyon dolar değerinde 34 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı. Hikayesi nedeniyle "Saklı Taş" olarak adlandırılan elmas, 30 Kasım'da Londra'daki Featonby Müzayadevi'nde açık artırmada satışa sunulacak. DIŞ HABERLER