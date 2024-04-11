Terör devleti bayramda da soykırıma devam etti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 33 bin 482 Filistinliyi katleden İsrail ordusu, bayramın ilk günü de sivillere bomba yağdırmaya devam etti. İsrail'in yardım ve gıda girişini engellediği bölgede açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele eden Gazze sakinleri, Ramazan Bayramı'nı hüzünle karşıladı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde, ramazan ayında 182 katliam gerçekleştirdi. En az 2 bin 315 Filistinliyi öldürdü. Arife gününü çok sayıda Filistinliyi katleden İsrail, bayramın ilk günü de onlarca yeri bombaladı.Son 24 saatte ise 122 Filistinliyi katlettiler. Filistin hükümeti Medya Ofisi, "İsrail işgal ordusu, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını, Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğini sürdürüyor" açıklamasında bulundu. Bayram arefesinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 14 kişinin öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada "İşgal güçlerinin işlediği soykırımdan, işgale hala yeşil ışık yakan, silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden sorumludur" ifadelerine yer verildi.