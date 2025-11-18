Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı!

İsrail ordusu, El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinin ana girişini kapattı ve askeri bir birlik beldeye girdi. Tanıklara göre ordu, baskın sırasında çıkan çatışmalarda taş atan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahale etti. İsrail devlet televizyonu, beldedeki araçla ezme ve bıçaklama olaylarında Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da bir İsraillinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yediot Aharonot gazetesi ise saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiği iki Filistinlinin "etkisiz hale getirildiğini" ve her ikisinin de Beyt Ummer sakini olduğunu yazmıştı.