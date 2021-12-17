Terör örgütü FETÖ’yü görmezden geldiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı
'nın 2020 terörizm raporunu eleştirdi. Bilgiç, ABD
Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu
'nda Türkiye
'nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği; raporun bu konuda eksik ve önyargılı bir yaklaşımı yansıttığını ifade etti.
KABUL EDİLEMEZ
Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürüttüğünü, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözettiğini kaydeden Bilgiç, "Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez. Raporun Suriye
bölümünde, PKK iltisaklı grupların ülkemizin Suriye'deki öncelikli terörle mücadele kaygısı olduğunun belirtilmesi, bu gruplar ismen zikredilmese dahi, SDG/PYD/ YPG'nin PKK ile aynı olduğunun ikrarıdır" dedi.
FETÖ'YE SON VERİN
Bilgiç şöyle devam etti: "FETÖ'nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD'den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, Türkiye ile somut işbirliği yapmasıdır."