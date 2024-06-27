Terör örgütü YPG, ABD eliyle petrol gasp ediyor

Suriye'de petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü PKK/ YPG, yurtiçi ve yurtdışına satışlar yaparak Suriyelilerin yılda 2.5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor. Suriye'de petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasına ipotek koyan ABD destekli terör örgütü, petrol satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyor. PKK/YPG, Haseke ve Deyrizor'dan günlük en az 150 bin varil petrol elde ediyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı Esad rejimine petrol satan örgüt, Irak'ın kuzeyine petrol kaçırıyor.