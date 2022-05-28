Terör örgütü YPG hücreler inşa ediyor

ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmeyen terör örgütü YPG/ PKK, harekâtlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Örgüt, işgalini sürdürdüğü Münbiç ve Aynelarab'da (Kobani) kazdığı bazı tünellerde, alıkoyduğu kişileri tutmak için yerin 4 metre altına hücreler inşa ediyor. Anadolu Ajansı'nın elde etiiği görüntülere göre örgüt, bu hücreleri işkence amaçlı da kullanıyor. Alıkonulan bazı siviller tünel kazımı çalışmalarında da kullanılıyor. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor ve yüzlerce kilometre uzuyor.