Terör örgütü YPG’ye ‘mali’ desteğe devam

ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nı onayladı. Tasarıda, terör örgütü YPG/PKK dahil Suriye'de "incelenmiş gruplar ve kişilere" verilen desteğin devam etmesiyle ilgili madde de yer aldı. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamındaki çabalara ayrılan 358 milyon dolarlık fonun ise yaklaşık 242 milyon dolara indirilmesi maddesine yer verildi. ABD'de tasarı, Kongre'nin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesi'nde birleştiriliyor. Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da, oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.