Terör örgütü YPG’yi 3 koldan panik sardı

Türkiye'nin sınırlarında terör yuvalarını temizlemek için sahada ve masada yürüttüğü kararlı politika militanları panikletmeye devam ediyor. Türkiye, olası bir kara harekâtının yanı sıra diplomasi üzerinden de ilerliyor. Hafta içerisinde Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşme, Suriye'deki terör örgütlerini panikletti. Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova'da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya gelmişti.Fransız AFP haber ajansı, Moskova'daki bu görüşmeyi bölge uzmanlarına değerlendirtti. Uzmanlara göre Ankara'nın bu adımının ardından sınırdaki terör örgütü YPG unsurlarının Suriye'de işgal ettiği topraklardan çekilme konusunda yoğun baskı altında kalacağı belirtildi. Türkiye, Rusya ve Suriye rejiminin üç koldan YPG'li militanlara baskı yapacakları belirtildi. Haberde Türkiye'nin sınırındaki teröristleri temizlemek istediği, Şam rejiminin YPG işgalindeki ve geniş petrol sahalarının bulunduğu topraklarını geri alma niyetinde olduğu ve Rusya'nın da YPG üzerinden bölgedeki ABD'nin etkisini kırmayı hedeflediği vurgulandı.Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Suriye'nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK/YPG'li militanlar, 28 Aralık'ta Malikiyye'de muhalif siyasetçiler Hüseyin Süleyman ve Bülent Molla İsmail'i araçlarına akaryakıt aldıkları sırada kaçırdı.