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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Terör örgütünden terör örgütüne af

Terör örgütünden terör örgütüne af
Terör örgütü PKK/ YPG, DEAŞ üyesi çok sayıda tutukluyu serbest bırakmaya hazırlanıyor. Birçoğu Haseke ve Deyrizor nüfusuna kayıtlı ve çeşitli zaman aralıklarıyla tutuklanan en az 850 mahkûmun kısa bir süre içinde serbest bırakılması bekleniyor. Tahliye sürecinin tek seferde mi yoksa gruplar halinde mi yapılacağına dair ise henüz bir bilgi yok. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 22 Eylül'de yayınladığı raporda YPG'nin söz konusu tarihten yaklaşık bir hafta önce Deyrizor kırsalındaki Ebu Hammam beldesinde tutukladığı Eş-Şaitat aşireti mensubu 9 kişiyi serbest bıraktığını bildirdi.
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Terör örgütünden terör örgütüne af
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