Terör yuvası İsveç’ten göz boyayan tutuklama

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen İsveç'te PKK/YPG sempatizanlarının nasıl kol gezdiğini kanıtlayan dikkat çeken bir tutuklama yaşandı. Ankara'dan NATO üyeliği için onay isteyen İsveç'te, PKK adına para toplayan bir kişi tutuklandı. İsveç radyosu SR'nin (Sveriges Radio) haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, "teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle" gözaltına alındı. Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, PKK için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından ötürü tutukladı. Savcı Hans Ihrman, şahısla ilgili PKK'ya para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın ve bu yolla 'teröre finansman sağlama' ithamının söz konusu olduğunu dile getirdi. Habere göre, tutuklanan şahıs yaklaşık beş yıldır İsveç'te bulunuyor. İsveç medyasından Göteborgs-Posten'de yer alan haberde 'PKK'yı finanse etmek' suçundan ilk kez birinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.