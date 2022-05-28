Teröre desteği kesmek zorundalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı. Üçlü işbirliği sürecinin 10. yıldönümü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bölgemiz ve dünya genelindeki güvenlik ortamı çok hızlı biçimde değişiyor. 2022 yılı NATO tarihinde üç zirvenin yapıldığı tek yıl. Bu bile içinde bulunduğumuz stratejik koşulları göstermesi bakımından çarpıcı bir örnek" değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'nun yeni stratejik konseptinin ve ittifakın geleceğine dair hususların ele alındığına işaret ederek, haziranda Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde stratejik konsept dahil önemli konuların görüşüleceğini kaydetti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu karşısında Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu konudaki mesajlarımızı çok açık ve net bir şekilde ilettik. İki ülkenin de terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atması gerekiyor" diye konuştu."Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır" diyen Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin adaylığıyla ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır. Bu iki ülkenin PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve terör örgütlerine yaptıkları destek. Sonuçta NATO'nun güvenliği, NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli. Tüm müttefikler için geçerlidir ve müttefik olmak isteyenler için de geçerlidir. Biz Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefikimizin açık bir şekilde söylediği gibi herkesin de Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konseptte yer almasını istiyoruz" dedi.Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili güvenlik endişelerine cevap vermenin önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Rau ayrıca "Doğu kanadındaki savunmayı da önemsiyoruz. Bunu bütün olarak başarmalıyız" dedi. Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu da "NATO müttefikleri olarak vatandaşlarımızın güvenliklerini konuştuk, aynı zamanda yine güvenlik ajandalarımıza, gündemlerimize baktık" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı El Nahyan ile bir araya geldi. "İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik" açıklamasını yapan Çavuşoğlu, "Mütteahitlerimiz de açılan yeni sayfayla beraber geri dönmeye başladı. Afrika'da nasıl işbirliği yapabileceğimizi görüştük. Özellikle kalkınma ajanslarımızın 3. ülkelerde kalkınma projelerinde beraber çalışmalarını destekleyeceğiz. Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız" dedi.