Terörist İsrail ordusu yetimhaneyi vurdu

Eli kanlı İsrail ordusu, İran'dan gelen füzelerin ardından Gazze Şeridi'ni yine kan gölüne çevirdi. Evlere bomba yağdırdılar. Aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Zerka bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.Saldırıda 3'ü çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti. Yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladılar. 5 Filistinli yaşamını yitirirdi. Şucaiyye Mahallesi'ndeki Gattas ailesinin evine düzenlenen saldırı 8 kişi öldü. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırılarda da 40 kişi öldü.Avrupa Hastanesi, Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere düzenlenen saldırılarda ölen 32 kişinin cenazelerinin sivil araçlarla hastaneye getirildiğini kaydetti. Nasır Tıp Kompleksi'ndeki bir kaynak da Han Yunus'un doğusundaki bölgelerden 8 cenazenin hastaneye getirildiğini ve enkaz altında kalanların olduğunu aktardı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait evler bombalanırken, söz konusu bölgelerde hareket eden herkese ateş açtılar. İşgalci İsrail ordusu, bombalanan bölgelere yardıma giden sağlık birimleri ile arama kurtarma görevlilerine de izin vermedi.