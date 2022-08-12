Terörist istedik dolandırıcı gönderdiler

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Aralık 2021 tarihli ve 2013/292 Esas sayılı yakalama kararına istinaden Okan Kale'nin, İsveç'te yakalanması üzerine iade süreci başladı. Okan Kale'nin, İsveç'ten ülkemize iadesine yönelik olarak Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2013/292 Esas sayılı dosyaya kayden yürütülmekte olan kovuşturma kapsamında düzenlenen 24 Aralık 2021 tarihli iade talepnamesi ve bağlı evrak, İsveççe tercümeleri ile birlikte 7 Ocak 2022 tarihinde iletildi.



"Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan Muğla İnfaz Hâkimliğinin 08 Kasım 2021 tarihli ve 2021/495, 2021/4707 Karar sayılı içtima kararına konu 14 yıl 7 ay hapis ve adli para cezası karşılığı 16 gün hapis cezasının infazı amacıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 08 Kasım 2021 tarihli yakalama kararına istinaden Okan Kale'nin İsveç'ten ülkemize iadesine yönelik ikinci iade talebi iletildi. Geçtiğimiz gün İsveç Adalet Bakanlığı İsveç hükümetinin aldığı kararla Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin iade talebinin reddedildiği; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iade talebinin ise kabul edildiğini bildirerek, kararın tercümesiyle birlikte ivedilikle gönderileceğini Adalet Bakanlığı bildirdi.

Türkiye, İsveç'ten bugüne kadar terör suçlarına ilişkin 27 talepte bulunurken, bunlardan 9'u PKK terör örgütü, 3'ü FETÖ/PDY, 5'i diğer terör örgütleri olmak üzere toplam 17 talep reddedildi, 2'si PKK, 1'i FETÖ/PDY olmak üzere 3 talep sonuçlandı, 7 talep ise derdest edildi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında, Türkiye'nin anılan devletlerle imzaladığı Üçlü Muhtıra sonrasında Adalet Bakanlığınca İsveç'ten 7 derdest talebin, Finlandiya'dan ise 1 derdest talebin akıbeti soruldu. Bunun yanı sıra, daha önce anılan devletler tarafından reddedilen ve yakalama kayıtları aktif olan İsveç'ten 9 adet ve Finlandiya'dan ise 6 adet talep yeniden değerlendirilmesi için diplomatik yoldan talepte bulunuldu.