Terörist Yahudi yerleşimciler işgal ordusu kadar tehlikeli

ABD ve Avrupa'nın her fırsatta kol kanat gerdiği terörist Yahudi yerleşimci faşistler yine azdı. Gazze'den alıkonulan Filistinliye cinsel işkence suçlamasıyla 9 İsrail askerinin gözaltına alınmasının ardından İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler ve gruplar ayaklandı. Şüphelilerin gözaltında tutulduğu Sde Teiman askeri üssünü basan aşırı sağcı gruplar, daha sonra zanlıların götürüldüğü askeri mahkemeyi bastı. Faşist Yahudiler, Gazze'ye giden yardım kamyonlarını engelliyor, Filistinlilerin evlerini gasp ediyor, Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenliyor hatta İsrail askerlerinin korumasında Filistinlileri öldürüyor.