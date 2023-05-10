Teröristbaşının fotoğraflarıyla Kılıçdaroğlu’na destek mitingi

Terör örgütü PKK destekçileri, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor. Fransız AFP haber ajansının dün geçtiği fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile muhalefetin kirli işbirliğini gözler önüne serdi. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da toplanan terör örgütü destekçileri bir yandan teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini açarken diğer taraftan da Yeşil Sol Parti bayraklarını salladı.AFP, söz konusu fotoğrafları "Kamışlı'da toplananlar, Türkiye'de bu hafta sonu yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefet adayına desteklerini gösterdi. Türkiye'deki seçimin Erdoğan ile muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor" sözleriyle servis edildi.