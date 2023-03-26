‘Terörle mücadele kesintisiz sürecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısında açıkladığı Finlandiya'nın NATO'ya katılımının onay sürecini başlatma kararının ardından Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki rezerv kalksa da Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları sürecek. Toplantıların üç ülke arasındaki işbirliğine verdiği pozitif ivme ve elde edilen kazanımlar nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkması halinde de süreceği ifade ediliyor. Diğer taraftan terörle mücadelenin bir anlık değil daimi bir süreç olması da mekanizmanın sürekliliği kararını etkiledi. Dışişleri Komisyonu, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunacak. Teklifin, Meclis'in seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden yasalaşması bekleniyor.İki ülkenin NATO üyelikleri gerçekleşse dahi terör iltisaklı kişilerin iadesi ve sınırdışı edilmelerine ilişkin adli, idari, güvenlik ve istihbarat makamları arasında işleyen dinamik süreç devam edecek. Sürecin devamı da terörle mücadelede yol haritasına uygun, uzun vadeli işbirliği çerçevesinin oluşturulduğu Daimi Ortak Mekanizma ile gerçekleştirilecek.Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyeliğinin Meclis'e sunulmasında terör propagandası yapılmasının, terörün finansmanının, organize suçlarla mücadele, iltica yoluyla adaletten kaçmanın önlenmesi gibi alanlardaki çabası etkili oldu. İsveç'te üyelik başvurusu öncesinde terör iltisaklı grupların Finlandiya'ya kıyasla daha geniş yayılma ve örgütlenme imkânı bulmuş olması İsveç'in daha fazla aşama kaydetmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.