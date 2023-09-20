Tezgahın böylesi! Gündüzleri öğretmenlik yapan kadın akşamları peruk takıp…

Stajyer öğretmenin aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi olduğu belirtilen haberlerde, bakanlığa yaz döneminde yapılan ihbarda öğretmenin aşırı sağcılarla ilişkisi bildirildiği halde, hemen görevden alınmadığı ve bir süre daha çalıştığı öne sürüldü.

Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, açığa alınan öğretmen adayı Elisa W'nin, "anayasaya sadakati ve dolayısıyla kişisel uygunluğu konusunda ciddi şüpheler olduğu" kaydedildi.