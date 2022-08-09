Thames Nehri’nin kaynağı kuruyor

SICAK hava ve kuraklık, İngiltere'deki Thames Nehri'nin kaynağını hızla kurutuyor. The Rivers Trust Politika ve Bilim Direktörü Dr. Rob Collins, ülkedeki kuraklık nedeniyle nehrin kaynağının Cirencester'dan Somerford Keynes'e 8 kilometre aşağı doğru kaydığını belirtti. Collins, "Değişen iklim koşullarında, bu tür kuraklık ve su kıtlığı dönemlerinin sıklığının ve şiddetinin yoğunlaşacağını öngörebiliriz" dedi. Su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, Londra'da kısıtlama uygulamak zorunda kalabilecekleri açıklamıştı.