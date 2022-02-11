The Economist dergisi: Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor

"CİRO 11 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Yerli savunma sanayinin geliştirilmesi Erdoğan'ın yönetiminde aşırı hızlandı. Ciro 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara yükseldi. Bir zamanlar ihtiyaçların %70'i için yabancı tedarikçilere güveniliyordu. Bu oran şimdi %30'a düştü. Geçen yıl Türk silah ve havacılık ihracatları yeni bir rekor olan 3,2 milyar dolara ulaşıldı. Erdoğan tek başına gitmeye kararlı görünüyor. Geçen yıl, "Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarana kadar devam edeceğiz" dedi.