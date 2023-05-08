SON DAKİKA | The Economist’ten alçak operasyon: Başkan Erdoğan düşmanlığını zirve noktaya taşıdılar

Son dakika haberine göre; 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan tarihi seçimler, Batı medyası tarafından yakından takip ediliyor. Seçimlere günler kala operasyonel manşetlerini artıran Batı medyasına her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. 4 Mayıs tarihinde yayınladıkları Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapağı ile tepkilerin odağında olan İngiliz The Economist dergisi, bu kez daha da ileri giderek ilgili kapağı tüm platformlarda öne çıkarmaya başladı.