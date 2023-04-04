The Economist’ten seçim tahmini: Erdoğan yeniden kazanacak

Dünya basını Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimleri yakından izlemeye devam ediyor. Economist dergisinde seçimler hakkında tahminler yayınlandı. Türkiye karşıtı haberleriyle tanınan derginin son haberinde ise seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasının beklendiği aktarıldı. İngiltere merkezli Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) sitesinde yayınlanan video analize katılan uzmanlar, cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasını öngördüklerini belirtti.Analizde, "Erdoğan seçim yaklaştıkça somut adımlar atarak bir seçim ekonomisi planını uyguluyor. EIU, muhafazakâr seçmenlerin desteğini elinde tutan Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyor. Erdoğan ve kabinesinin deprem bölgesinde 7/24 gösterdiği çaba, atılan temeller; emekliler başta olmak üzere açıklanan reformlar, Kılıçdaroğlu'nun gafları, Millet İttifakı'nın dağınık görüntü vermesi, Muharrem İnce'yle girilen soğuk savaş gibi sebepler, kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı'na yönelmesini sağladı. Bu son anket sonuçlarına da yansıdı" ifadeleri kullanıldı.