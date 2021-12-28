Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tiflis: Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Tiflis: Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu

Tiflis: Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu
GÜRCİSTAN Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan arasında mevcut olan stratejik ilişkilerden mutluluk duyduklarını söyledi. Gürcü televizyonu İmedi TV'nin canlı yayınına katılan Garibaşvili, "Türkiye ile çok yakın, dostane, kardeşçe ilişkilerimiz var" şeklinde konuştu. Türkiye'nin bölgenin çok önemli bir ülkesi olduğunu söyleyen Garibaşvili, "Türkiye elbette bölgede çok önemli bir oyuncudur ve stratejik ortaklıktan mutluluk duyuyoruz. Bu ilişkileri sürdürmemiz, güçlendirmemiz, derinleştirmemiz gerekiyor. Ben her şeyi bu yönde yapıyorum ve Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan da aynı yaklaşımın olması beni sevindiriyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tiflis: Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA