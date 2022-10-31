TİKA’dan Etiyopya’daki düşünce kuruluşuna teknik ekipman desteği

TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın 17 yılı aşkın süredir Etiyopya'nın kalkınması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Polat, bilgisayar, fotokopi makinesi ve yazıcı gibi elektronik aletlerden oluşan teknik ekipman desteğinde bulunduklarını belirterek "CeNRIS gibi önemli bir düşünce kuruluşunun verdiğimiz bu destek ile Etiyopya'nın geleceğine ışık tutacağına inanıyoruz." dedi.

Etiyopya'da birçok uluslararası yardım kuruluşu ve STK'nin faaliyet göstermesine rağmen bu faaliyetlere zemin oluşturacak araştırmaların yetersiz olduğuna dikkati çeken Polat, "İnanıyoruz ki CeNRIS bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağı birbirinden değerli çalışmalarla hem TİKA'ya hem diğer bütün uluslararası kuruluş ve STK'lere ışık tutacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye mezunu olan CeNRIS Başkanı İbrahim Mulushewa da TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek Etiyopya'nın çok kritik bir süreçten geçtiğini ve CeNRIS'nin bu süreçte yaptığı çalışmalarla ülke ve bölge barışına katkı sağlamaya çalıştığını, Türkiye'nin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerine güven verdiğini belirtti.