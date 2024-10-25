TİKA’dan Lahor’da ‘Türk dil merkezi’

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Pakistan'ın en eski yükseköğrenim kurumu Lahor Devlet Koleji Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dil Merkezi'nin açılışı yapıldı. TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Dil Merkezi'nin açılış törenine Türkiye'nin Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, Lahor Devlet Koleji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shazia Bashir, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.