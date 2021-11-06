TİKA’dan muhtaç Afganlara yardım

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Türkiye
'nin yardım elini Afgan yetimlere ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlar, Afganistan
'ın başkenti Kâbil'de bulunan bir yardım derneği aracılığı ile ulaştırılıyor. Çoğunluğu Türkiye mezunu olan dernek yetkilileri, en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini söyleyerek Türk halkına teşekkürlerini iletti. Dernek Başkan Yardımcısı Sayid Mohid Haşimi, "Genelde Türkiye'deki büyüklerimiz, abilerimiz, hayırseverlerimiz bize güveniyorlar. Bize para gönderiyorlar, adaklarını gönderiyorlar. Biz bunları kesip fakir, muhtaç ailelere sırayla dağıtıyoruz" dedi. 50 yetim çocuk Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde matematik, edebiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi alıyor.