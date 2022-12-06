TİKA’dan Sudan’a sağlık desteği

Yenilenen servisin açılışına Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi El Hadi İdris, Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Fulya Aslan, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Egemenlik Konseyi Üyesi İdris, açılışta yaptığı konuşmada, "Sudan devleti, Hartum Valiliği ve TİKA olarak yanınızdayız. Bu vesileyle Türkiye devletine ve TİKA'ya hususiyle teşekkür ediyorum." dedi.

"18 EYALETİN TAMAMINDA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTILAR"

Büyükelçi Çobanoğlu, "TİKA, ülkemizin insani dış politikasının aslında bir enstrümanı aynı zamanda. 2006 yılında TİKA buradaki ofisini kurduğundan bu yana Hartum dahil Sudan'ın 18 eyaletinin tamamında önemli projelere imza attılar. Çok geniş bir yelpazede çok somut katkıları oldu Sudan halkına." dedi. Bunların hepsinin Sudan halkına doğrudan dokunan, etki yapan ve karşılık beklemeden yapılan projeler olduğunu belirten Çobanoğlu, bu durumun projeleri daha da değerli kıldığını ifade etti.

NİYALA SUDAN TÜRKİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TİKA Hartum Koordinatörü Aslan da Sudan'da şimdiye kadar tarım, sağlık, hayvancılık, eğitim, sivil ve idari altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda 750'den fazla proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aslan, bunlardan en önemlisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan ve 2014'te açılan Niyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu aktardı.

Aslan, proje kapsamında, yetersiz fiziki koşullarda hizmet vermeye çalışan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinin iki servis odası, anne-bebek bakım ve idari odalarının tadilatının gerçekleştirildiğini ve bebek kuvözü, fototerapi cihazı, yenidoğan radyan ısıtıcı gibi yenidoğan yoğun bakım servisinin temel ihtiyacı olan medikal ekipmanların temin edildiğini sözlerine ekledi.