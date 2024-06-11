Tiktok fenomeni ile koltuk savaşları

AP seçimlerinin ardından gözler Fransa'da. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, birinci parti çıkınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran-7 Temmuz'da erken genel seçim ilan etmişti. Ulusal Birlik'in Fransa'daki seçimleri de kazanması halinde AB'de köklü değişiklikler yaşanabilir.Ulusal Birlik Partisi'nin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen ise partisinin kazanması halinde kendisinin cumhurbaşkanı, 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın başbakan olacağını duyurdu. TikTok'ta bir milyondan fazla takipçiye sahip olmasıyla bilinen İtalyan göçmen ailenin çocuğu Bardella, sınır kontrollerini artırmak ve göçmenlerin serbest dolaşımını sınırlamak istiyor.