TikTok için son tarih açıklandı! Beyaz Saray duyurdu

Batılı ülkeler, Çinli teknoloji devi ByteDance bünyesindeki TikTok'un Çin Komünist Partisi tarafından casusluk veya propaganda amacıyla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle uygulamaya kısıtlama getirmek istiyor. ABD Başkanı Joe Biden Ocak ayında imzaladığı bir kararnameyle TikTok'un hükümet tarafından verilen cihazlarda kullanılmasını yasaklanmıştı. Karar ile uygulamanın ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da da kullanılması yasaklanmıştı.

Kanada hükümeti, dün güvenlik risklerini gerekçe göstererek TikTok'un devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımını yasakladığını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu ise geçtiğimiz hafta benzer bir açıklama yaparak uygulamayı yasaklamıştı. TikTok, kişisel verileri paylaştığına ilişkin suçlamaları ve casus iddialarını birçok kez yalanlamıştı.