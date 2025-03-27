TikTok için yeni hamle: ABD Başkanı Çin’e mesaj verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydetti.

Bu sosyal medya platformuna "yoğun ilgilerinin" olduğunu belirten Trump, "TikTok'u satın almanın birçok yolu var. Biz, kendi ülkemiz için en iyi yolu bulacağız." diye konuştu.

Trump, Çin'in, TikTok'un satın alınmasını onaylaması gerekebileceğine dikkati çekerek "Bence onaylayacaklar. Belki onaylamaları için onlara tarifelerde küçük bir indirim ya da başka bir şey yaparım." diye konuştu.

Tarifelerin, TikTok'tan "daha değerli" olduğunu savunan Trump, indirimlerin bu konuda atılabilecek adımların bir örneği olduğunu ifade etti.