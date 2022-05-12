Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Pek çok kullanıcı Ojela'ya tepki göstereren bu kadar derin bir acı içinde olan birine evlenme tekligi etmenin saygısızlık olduğunu söyledi. Başka kullanıcılar işe kadının sağlıklı düşünemediğini bu nedenle de Ojela'nın kadının durumundan yaralandığını ifade etti.

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