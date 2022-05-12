Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Sosyal medya platformu TikTok'ta dolaşan ilginç görüntülere bir yenisi eklendi. TikTok kullanıcısı M. Ojela, skandal bir harekete imza attı. Kız arkadaşının babasının cenazesinde oldukları sırada kız arkadaşına evlenme teklif etti.
KADIN AĞLIYORDU
Bu görüntüleri de TikTok'ya yayınladı. Videoda kız arkadaşının hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.
"İYİ YAPTIM"
Ojela, böylesine zor bir durumda sevgisinin yüzünü güldürüğünü iddia etti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Sosyal medya kullanıcıları ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Pek çok kullanıcı Ojela'ya tepki göstereren bu kadar derin bir acı içinde olan birine evlenme tekligi etmenin saygısızlık olduğunu söyledi. Başka kullanıcılar işe kadının sağlıklı düşünemediğini bu nedenle de Ojela'nın kadının durumundan yaralandığını ifade etti.
Görüntüler TikTok'ta viral oldu! Kız arkadaşına babasının cenaze töreninde evlenme teklifi etti | Video