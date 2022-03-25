TikTok'ta skandal! Eski çalışanlar harekete geçti: "Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu"

12 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMIŞLAR

Günde 12 saat boyunca çalştıklarını ifade eden Velez ve Young, görevlerinin görüntüleri izlemek olduğunu ve bu rahatsız edici görüntüler sonucunda psikolojilerinin bozulduğunu, ayrıca, danışmanlık ücretlerini de kendilerinin karşıladığını belirtti.

"ÇOK FAZLA ÖLÜM GÖRDÜM"

Velez, yaptığı açıklamada "Çok fazla ölüm gördüm. Her gün reşit olmayan çocukların istismara maruz kaldığını ve dövüldüğünü gördüm. Bazı videolar beni saatlerce ağlattı" dedi. Davaya göre TikTok, çalışanları ara vermeden saatlerce çalıştıracak büyük miktarda rahatsız edici içeriği izlemeye zorlamakla suçlanıyor. Bunun yanı sıra çalışanlar gizlilik sözleşmesini imzalama zorlandıklarını da söyledi.