Times Meydanı’nda iftar ve teravih

ABD'nin New York eyaletinde bulunan ünlü Times Meydanı, ramazan ayının gelişiyle birlikte yüzlerce Müslüman'ın katıldığı iftara ve teravih namazına ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı. Namaz öncesinde meydanda toplanan Müslümanlar, Filistin halkına desteklerini dile getiren konuşmalar yaptı. "Özgür Filistin" sloganlarının yankılandığı meydanda, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.