Times Meydanı’nda ilk teravih

Dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan ABD'deki Times Meydanı'nda (Times Square) bir ilk yaşandı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz iki yıl buruk geçen Ramazan ayı, tüm dünyada coşkuyla yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanında bir araya gelen Müslümanlar iftar, sahur ve teravih namazlarında buluşuyor. Onlardan biri de New York eyaletinde bulunan Times Meydanı'nda yaşandı. Farklı ülke ve etnik kökenden yüzlerce Müslüman, Times Meydanı'nda bir araya geldi. Oruçlarını birlikte açan Müslümanlar, meydanda teravih namazı kıldı.Kılınan namazın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede Times Meydanı'nda kılınacak teravih namazı için, yetkililerden izin alındığı bilgisi paylaşıldı.