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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Timsah lagünde yüzen adamı yuttu

Timsah lagünde yüzen adamı yuttu
MEKSIKA'DAKI Carpintero Lagünü'nde dün korkunç bir olay meydana geldi. Tamaulipas eyaletine bağlı Tampico'daki lagünde dev timsah, bir insan cesedini sürüklerken görüntülendi. Gazeteci Porfirio Ibarra'nın paylaştığı dehşet verici videoda, cesedin sol kolunun bir kısmının ve ayağının olmadığı, timsahın adamın sağ omzuna ve başına kenetlendiği görülüyor. Sürüngenin uzunluğunun yaklaşık 5.5 metre olduğu tahmin ediliyor. Gazeteci Ibarra, "Adam muhtemelen yüzmek için lagüne girdi ve hayvanın saldırısına uğradı" diye yazdı.
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Timsah lagünde yüzen adamı yuttu
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