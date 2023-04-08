Timsah pitonu yerken görüntülendi

ABD'nin timsah ve pitonlarıyla ünlü eyaleti Florida'da, bu iki hayvanın karşılaşması ilginç bir görüntü ortaya çıkardı. Independent'ın haberine göre eyaletin ünlü sulak alanı Everglades'i ziyaret eden Katina Boychew, pitonu yiyen bir timsahı videoya kaydetti. Boychew bunun "İnsanların hayatta bir kez karşılaşabileceği bir an" olduğunu söyledi. Jeolog Rosie Moore, bir timsahın yılan yemesinin normal olduğunu söyledi. Moore, hayvanların büyüklüğüne göre yılanların da timsah yiyebileceğini vurguladı. Florida yaklaşık 1.3 milyon timsaha ev sahipliği yapıyor. Eyalette timsahlar genellikle ilkbaharda sokaklarda görülmeleriyle biliniyor. DIŞ HABERLER