Tiran’da Erdoğan heyecanı

Arnavutluk
'ta 2019 yılında meydana gelen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği deprem mağdurları, TOKİ
tarafından yapılan konutlarına kavuşurken açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı bekliyor. Depremzedeler, Türkiye'nin desteğiyle Laç şehrinde inşa edilen konutlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı Arnavutluk ziyaretinin arifesinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen konutların ailelere teslim edilmesine başlandı.
'DAHA İYİSİ OLAMAZDI'
Evlerine kavuşan aileler, yeni inşa edilen semtleri için "Arnavutluk'ta daha güzel semt bulunmuyor" övgülerinde bulundu. Deprem mağdurları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözünü tuttuğu için teşekkür etti.
"Bu, Laç için tarihi bir an ve çok memnunuz" diyen yeni dairesine kavuşan 67 yaşındaki Meçan Marra, "Burada ev almayacak olanlar bile Erdoğan'ın sözlerinden memnun. Bu yer öyle bir semt oldu ki belki Tiran
'da böyle bir şey yoktur. Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. Daha iyisi olamazdı; içeri girip gördük, harika bir şey. Başbakanımız (Edi Rama) da Erdoğan'la birlikte sözünü tuttu" ifadelerini kullandı. Yeni evini teslim alanlardan 57 yaşındaki Nikoll Çupi ise "Verdiği tüm sözleri tutan Erdoğan ve Türk hükümetinin katkılarından çok memnunuz. Bunun için Erdoğan ve bizim başbakanımıza (Rama'ya) müteşekkiriz. Şehrimizde meydana gelen bu mucizeyle Arnavutluk'ta daha güzel semt bulunmuyor" ifadelerini kullandı. 75 yaşındaki Thanaj da, "Arnavut devletine ve bizlere iyi kalpliliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TEMELİ 2020'DE ATILDI
Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 17 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hemen ardından depremzedeler için konut inşası talimatı vermişti. TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otopark inşa edildi. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene videokonferansla bağlanmıştı.