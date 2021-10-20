Togo, Başkan Erdoğan’ın ziyaretini yakından izledi

Togo'nun en bilinen haber sitelerinden "Republic Of Togo", Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde Türkçe "Hoş geldin!" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardığına dikkat çekildi.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden önce Türk basınına yaptığı "Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz." ifadesine yer verildi.

İngilizce yayın yapan "Togo First" isimli internet sitesi de haberinde Erdoğan'a ziyaretinde, yatırımcılar ve iş adamları dahil 100 kişilik ekibin eşlik ettiğine yer verdi.

"Togo Presse" internet sitesi de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Lome arasındaki ticareti güçlendirme ve yatırımları kolaylaştırma sözü verdi" başlığını attı.

Haberde, bu ziyaretin Türkiye'nin aralıkta düzenleyeceği Afrika zirvesinden 2 ay önce yapıldığına işaret edildi.

Dışişleri Bakanı Dussey'den Türkçe paylaşım

Öte yandan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ziyaretten önce Twitter hesabından AA muhabirinin kendisiyle yaptığı röportajı paylaştı.

Dussey, Erdoğan'ın Lome'ye ulaşmasıyla da Türkçe olarak "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyete Togo'ya hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaret boyunca Türkçe tweet atmaya devam eden Dussey, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek "Değerli dostum Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 'Maarif Vakfı ile Ev Sahibi Ülke Anlaşması' ve 'Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokolü' imzaladık." paylaşımında bulundu.

Dussey yine Türkçe attığı son tweette "Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi Türkiye'den ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi 'Daha adil bir dünya mümkün'. Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Afrika için Türkiye ile birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verdi.