Togo’da Türkiye coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Togo'nun başkenti Lome
'ye düzenlediği resmi ziyaret, ülke basını tarafından yakından takip edildi. Togo'nun en bilinen haber sitelerinden Republic Of Togo
, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde Türkçe "Hoş geldin!" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'nin Afrika
'daki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardığına dikkat çekildi.
100 KİŞİLİK EKİP
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden önce Türk basınına yaptığı "Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz" ifadesine yer verildi.
İngilizce yayın yapan Togo First isimli internet sitesi de haberinde Erdoğan'a ziyaretinde, yatırımcılar ve işadamları dahil 100 kişilik ekibin eşlik ettiğine yer verdi.
TÜRKİYE ZİRVESİ VURGUSU
Togo Presse internet sitesi de "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ile Lome arasındaki ticareti güçlendirme ve yatırımları kolaylaştırma sözü verdi" başlığını attı. Haberde, bu ziyaretin Türkiye'nin aralıkta düzenleyeceği Afrika zirvesinden 2 ay önce yapıldığına işaret edildi.
DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN
Togo
Dışişleri Bakanı Robert Dussey
, Erdoğan'ın ziyareti boyunca Türkçe tweet attı. Dussey, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nu da etiketleyerek "Değerli dostum Mevlüt Çavuşoğlu ile 'Maarif Vakfı
ile Ev Sahibi Ülke Anlaşması' ve 'Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokolü' imzaladık" paylaşımında bulundu. Dussey son paylaşımında da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi 'Daha adil bir dünya mümkün'. Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Afrika için Türkiye ile birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verdi.