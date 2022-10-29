Tokayev’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Cumhuriyet Bayramı" tebrik mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Tokayev mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını tebrik ederek, "Şüphesiz bu tarih ülkenizin tarihinde önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı. Bu bayramın halkın birlik ve dayanışmasını bünyesinde barındırdığını ve eşsiz bir özgürlük ve varoluş sembolü olarak hizmet ettiğini belirten Tokayev, "Türkiye şu anda başarıları tüm dünya toplumu tarafından tanınan güçlü ve prestijli bir devlet haline geldi" ifadelerine yer verdi. Tokeyev, tüm bu başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zengin deneyimi, sıkı çalışması ve benzersiz kişisel nitelikleri sayesinde mümkün olduğunu aktardı. Tokayev ayrıca Erdoğan'ın akıllı liderliğiyle Türkiye'nin dünyada prestijini güçlendirmeye devam edeceğinden ve Türkiye halkının refahının daha da artacağından emin olduğunu dile getirdi.

