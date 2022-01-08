Tokayev’den uyarısız ateş emri

Kazakistan
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını bildirdi. Tokayev gün içinde ise ülkesindeki protestolarda çıkan olaylarla ilgili halka seslendi. Olaylarda silahlı çatışmaların meydana geldiğine dikkati çeken Tokayev, "Teröristler, olaylar esnasında devlet malına zarar verdi ve vatandaşlara karşı silah kullandı. Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim" şeklinde konuştu.
OPERASYON SÜRECEK
Tokayev, yurt dışından tarafların sorunun barışçıl çözümü için müzakere çağrısı yaptığına işaret ederek, "Ne saçma bir şey. Suçlular ve katiller ile ne müzakeresi olabilir ki? Silahlı ve hazırlıklı olan yerli ve yabancı haydut ve teröristlerle uğraşmak zorunda kaldık. Bu nedenle bunların yok edilmesi gerekiyor. En kısa zamanda bu yapılacak. Güvenlik güçleri, manen ve teknik olarak bu görevi yerine getirmek için hazır" dedi. Teröristlerin suç işlemeye devam ettiğini kaydeden Tokayev, bunlara karşı operasyonun sürdüğünü söyledi.
KAZAKİSTAN SOKAKLARI DURULDU
Ülkenin en büyük kenti Almatı'da 26 silahlı suçlunun öldürüldüğü, 3 bin 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 18 güvenlik görevlisi de öldü. Protestolarda çok sayıda kamu binasında büyük hasar oluştu.
20 BİN HAYDUT
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı'ya 20 bin "haydudun" saldırdığını dile getirip, bunların tek yerden yönlendirildiğini aktararak, "Teröristlerle sonuna kadar mücadele edilmesi gerekiyor. Teslim olmayan militanlar yok edilecek" ifadesini kullandı. Kazakistan'da altı gün önce LPG yakıtlarına yapılan zammın protesto edildiği gösteriler, hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ üyelerine minnettar olduğunu belirterek, "Çin, Özbekistan
, Türkiye
, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin yöneticilerine de destek sözleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
11 OCAK'TA ZİRVE
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan gündemiyle 11 Ocak'ta bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi görüştü. Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi. ANKARA
ARAP BAHARI BENZERİ BİR GİRİŞİM
TBMM Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, SABAH'ın sorularını yanıtladı. Kazakistan'daki gelişmelerden emperyal güçlerin rahatsız olduğunu belirtti. Olayların Türk cumhuriyetlerine yayılmasının istendiğini belirten Cevheri, "Arap Baharı yaratılmak isteniyor. Türk cumhuriyetlerinin biraraya gelmesi istenmiyor. Ancak Kazakistan bunu atlatacak ve Arap Baharı sonrası yaşananlara izin vermeyecektir" dedi. Zübeyde YALÇIN /
ANKARA
TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ İLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Daily Sabah'a konuştu. Büyükelçi, "Kazakistan halkı, barışçıl başlayan protestoların Almatı'da terör olayına dönüştüğünü gördü. Vandalizm yaşanıyor" dedi. Elçi, bundan sonraki süreçte önceliklerinden birinin ülkeyi teröristlerden temizlemek ve dış güçler, şahıslarla veya FETÖ ile bağlantılarının olup olmadığını araştırmak olduğunu söyledi. DİLARA ASLAN /
ANKARA
RUS ASKERLERİ ULAŞTI
Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan birliklerinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) 'barış gücü' birliklerinin Kazakistan'a gitmeye başladığı açıklandı. Bu birliklerin stratejik yerlerin korunmasının sağlanması ve muhafazası işlevini yerine getirmek üzere sınırlı bir süre için ülkeye geldiği açıklandı. Tacikistan'ın da 200 asker göndermesini öngören tezkere parlamento tarafından kabul edildi.