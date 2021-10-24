Tokyo metrosu restorasyonu hayatı olumsuz etkiledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir metro hattında ulaşımın restorasyon sebebiyle durdurulmasının yüz binlerce yolcuyu etkilediği kaydedildi.

Başkentin en yoğun merkezlerinden Ueno, Şinagawa, Şibuya, Şincuku ve Ikebukuro dahil 30 istasyonu kapsayan Yamanote hattının bir kısmı restorasyona girdi.

850 BİN KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Hafta sonu kapsamlı restorasyonda, yolcu transferinin kolaylaştırılması ve tıkanıklığın azaltılması için bazı istasyonlarda platform genişletilmesi planlandı.